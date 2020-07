Un secondo appetitoso e leggero

Il pollo in padella con peperoni e zucchine è un piatto semplice, da preparare nelle sere d’estate. La carne morbida del pollo va resa croccante in padella.

Il segreto per rendere non banale questa pietanza è dare valore di profumi del peperone, alla dolcezza delle zucchine, unendo il tutto grazie a una base di acidità conferita dal succo di pomodoro.

Ecco gli ingredienti della nostra ricetta: 1 bicchiere di passata al pomodoro, 500 gr di pollo, 1 zucchina, ½ cipolla, 1 peperone, farina, sale.

La ricetta si prepara in meno di mezzoraa. Prendiamo i nostri ortaggi e laviamoli per bene. Tagliamo le estremità della zucchina e, poi, tagliamola a rondelle. Per il peperone: togliamo la parte superiore e tutti i semi e filamenti all’interno. Tagliamo, infine, anche lui a striscioline.

Prendiamo il pollo e tagliamolo a pezzetti. Passiamolo nella farina e aggiungiamolo in padella, insieme a mezza cipolla. Facciamo rosolare un po’ prima di aggiungere la passata di pomodoro. Facciamo cuocere lentamente finchè il pollo non diventa morbido. Aggiustiamo di sale e, quando sta per terminare la cottura del pollo, aggiungiamo in padella anche le verdure.