Posizioni aperte anche in Sicilia

Da oggi c’è un’opportunità in più per lavorare a bordo delle navi con Costa Crociere. La compagnia, leader in Europa nel settore crocieristico, ha indetto un nuovo recruiting day online, che si svolgerà il 1° marzo 2023.

La selezione curata da Costa Crociere con la collaborazione di LavoroTurismo, società che opera nel settore della ricerca e selezione di personale nell’ambito del turismo e della ristorazione, servirà a reclutare 100 figure professionali in tutta Italia.

In particolare, la selezione interesserà le seguenti figure: animatori, fotografi, receptionist, commis di cucina, sommelier, restaurant manager e tecnici dell’intrattenimento (tecnici luci, tecnici del suono, programmatori tv).

La modalità di reclutamento online consentirà di reclutare i candidati idonei in modo semplice e veloce senza necessità di trasferte o lunghe attese.

I requisiti

I requisiti richiesti variano in base ai profili ricercati. Per tutte le posizioni aperte sarà comunque necessario il diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, la disponibilità al lavoro di squadra e precedenti esperienze in ruoli analoghi a terra o a bordo delle navi da crociera.

Come candidarsi

Sarà possibile partecipare al recruiting day online iscrivendosi sul sito di Costa Crociere e inviando il proprio curriculum vitae. I candidati idonei saranno invitati a partecipare al recruiting day del 1° marzo e successivamente a un incontro in presenza con i responsabili risorse umane della compagnia.

Perché lavorare in Costa Crociere

Lavorare a bordo delle navi Costa Crociere significa entrare a far parte di un team dinamico e professionale, con buone opportunità di carriera, stipendi competitivi e la possibilità di affinare la conoscenza delle lingue.

In particolare, grazie alla partnership tra il Gruppo Costa Crociere, la Regione Sicilia e Global Service for Enterprises S.r.l., entro il 10 marzo sarà ancora possibile partecipare alla selezione per l’accesso a uno dei quattro corsi di formazione per Tour Expert, Adult Animator, Children and Teen Animator ed Entertainment Technician, finalizzati all’assunzione a bordo della flotta Costa Crociere.

Per maggiori dettagli sull’ampio ventaglio di opportunità offerte da Costa Crociere è possibile visitare l’area “Career“, disponibile sul sito della compagnia e recentemente rinnovato.