Comune Palermo

Saranno stabilizzati entro tre anni i lavoratori comunali di Palermo che hanno attualmente contratto a tempo determinato.

Per 53 ex art. 23, le procedure sono già in corso e fra la fine di dicembre e gennaio si potrà procedere alla firma dei relativi contratti. Per quanto riguarda invece i 598 lavoratori del cosiddetto bacino di “Palermo lavoro”, il percorso di stabilizzazione partirà nelle prossime settimane per concludersi entro il 2019.

“Si avvia a definitiva chiusura la stagione del precariato al Comune di Palermo – sottolinea il sindaco Orlando – grazie al lavoro svolto in questi mesi dal settore delle risorse umane e dalla ragioneria, che hanno individuato i passaggi formali necessari per dare seguito all’indirizzo politico venuto dalla Giunta rispettando i non pochi paletti fissati dalla normativa vigente. Per centinaia di famiglie si conclude così un lungo periodo di incertezza, che in alcuni casi andava avanti da decenni”.