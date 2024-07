L’ordinanza del Comune sarà valida dal 30 luglio sino a fine lavori

L’ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emesso oggi una ordinanza (la 902) che dispone la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare della sosta via Cala, e Via Foro italico Umberto I.

Il provvedimento

Il provvedimento rientra nell’ambito dell’accordo quadro quadriennale ai sensi dell’art. 54 del codice degli appalti per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo ed occorrendo interventi di pronta manutenzione suddiviso in otto lotti funzionali” – Ambito 2 (Centro Storico) – 1^ Contratto Attuativo.

Divieto di sosta e chiusura al transito veicolare, ecco dove

Nel dettaglio, viene disposta l’istituzione del divieto di sosta 0-24, nel solo tratto interessato agli interventi con chiusura al transito veicolare di metà carreggiata consentendo, la circolazione veicolare nei seguenti tratti:

Via Francesco Crispi – Tratto compreso tra via Castello e via Cala: Carreggiata di monte ambo i lati;

Via Cala – Intero Tratto: Carreggiata di monte ambo i lati;

Foro Umberto I – Tratto compreso tra via Cala e Porta Felice Tratto compreso tra via Alloro e via Lincoln. Carreggiata di monte ambo i lati.

Il provvedimento scatta il 30 luglio, durerà una decina di giorni

“Il periodo stimato per l’intervento – si legge nel provvedimento – è di circa 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di inizio dei lavori a partire da giorno 30/07/2024 che sarà comunicato alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria”.

L’ordinanza “è valida dalla data di inizio e fine dei lavori che la Ditta comunicherà al committente, al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria”.

Le parole dell’assessore Orlando

“L’intervento – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Palermo Salvatore Orlando – scaturisce da un apposito accordo tra Comune di Palermo (ufficio infrastrutture viarie) e Terna Rete Italia SPA che stabilisce a totale carico di quest’ultima – a compensazione degli interventi da effettuare in altre vie che il Comune aveva già inserito nel piano degli interventi di manutenzione – l’integrale rifacimento della pavimentazione stradale del tratto che va dall’uscita del sottopasso di piazza XIII Vittime fino all’incrocio con via Lincoln comprendente la via Cala, Foro Italico Umberto I. Inoltre, sempre a totale carico della società Terna, a partire da lunedì 29 luglio, è già programmato l’inizio dei lavori di rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra Piazza XIII Vittime (corridoio laterale lato mare) in direzione di via Crispi in corrispondenza dell’ingresso del porto”.