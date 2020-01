la mobilitazione organizzata dal M5S

Il Movimento 5 Stelle stamattina ha organizzato insieme ai cittadini un sit in di protesta per richiedere tempi rapidi e certi per la riapertura del ponte Bailey alla Guadagna.

“Monitoreremo costantemente i lavori che il Comune ha promesso di avviare oggi” dichiarano il consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta e il consigliere comunale Antonino Randazzo del M5s.

Bruschetta e Randazzo spiegano: “Abbiamo ritenuto con questa assemblea di oggi informare i cittadini di quella che riteniamo sia stata una gestione poca attenta e superficiale rispetto alla manutenzione ordinaria del ponte. Emergono infatti chiaramente dalla nota dello scorso 13 dicembre del servizio infrastrutture gravi inadempienze che riteniamo inaccettabili e intollerabili in quella che è la quinta città d’Italia”.

I partecipanti al sit-in hanno esposto dei cartelli di protesta. In uno si legge: “Riaprire ponte Bailey, sindaco Orlando dimettiti, quartiere abbandonato, cittadini incavolati”.