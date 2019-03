Il 28 marzo presso l'Edificio 17

Giornata di reclutamento di nuovi profili lavorativi domani all’Università di Palermo con “Avanade”, joint venture tra Microsoft Corporation e Accenture LLP. L’Unipa ospita un evento che rappresenta il frutto del comune interesse e volontà dell’associazione Vivere Ingegneria, del Dipartimento di Ingegneria e dell’U.O. Placement dell’Università.

Il Recruiting Day, in programma per venerdì 29 marzo 2019 dalle ore 10 in Aula Capitò, nell’Edificio 7, sarà aperto dai saluti dei professori Alessandro Busacca e Alessandro Pizzo e da una presentazione di Avanade, con un approfondimento sul tema della cybersecurity.

In Avanade, la vision è di essere leader nell’innovazione digitale, realizzando risultati per le aziende e i loro clienti grazie alle capacità delle persone e dell’ecosistema Microsoft. L’azienda propone soluzioni basate su una combinazione di analisi approfondite, innovazione e conoscenza tecnica e si avvale di strumenti, prassi e metodologie consolidati. Intanto saranno trecento le nuove risorse che Avanade ha in programma di assumere entro la fine del 2019. La campagna di recruiting promossa dall’azienda specializzata nella fornitura di servizi digitali si rivolge a professionisti e neolaureati.