Le linee guida per il partito nell'Isola

Si è tenuto ieri il primo direttivo regionale della Lega Sicilia per Salvini Premier a guida Tardino. Una riunione nel corso della quale “sono state programmate le iniziative da organizzare in vista delle elezioni amministrative del 28-29 maggio e dei mesi successivi, per sottolineare programmi, idee e proseguire con la campagna del tesseramento, di concerto con la recente riunione del Consiglio federale.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare il nuovo amministratore e tesoriere del partito, Alberto di Rubba e Stefano Locatelli, responsabile federale degli Enti locali, presenze che testimoniano l’importanza che il Sud e la Sicilia ricoprono nelle dinamiche del nostro movimento”, dichiara Annalisa Tardino, commissaria della Lega Sicilia per Salvini Premier.

Le parole della Tardino

“Come ho avuto modo di annunciare qualche giorno fa, domani saremo a Messina, a sostenere le ragioni del Sì al ponte sullo stretto, e poi nell’agrigentino per parlare di ambiente e patrimonio culturale, nonché di mobilità territoriale. E siamo al lavoro per preparare le future iniziative, dove potremo contare sulla presenza dei nostri ministri, vice ministri e sottosegretari, in un calendario di appuntamenti che vede già la disponibilità del ministro Roberto Calderoli su province e autonomia, del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, del vice segretario federale, on. Andrea Crippa, per la chiusura della campagna elettorale, dell’on. Massimo Garavaglia per illustrarci le politiche fiscali, e del sottosegretario Nicola Molteni per parlare di sicurezza e immigrazione”, prosegue l’europarlamentare.

I tempi per Bruxelles

“Tanti i temi su cui vogliamo attirare l’attenzione dei cittadini, in linea con l’impegno del governo regionale, nazionale e con quanto portato avanti a Bruxelles. La nostra squadra regionale, i dirigenti e i militanti sono tutti al lavoro per la crescita del partito e impegnati per il bene dei cittadini”, conclude l’esponente del Carroccio.

Like this: Like Loading...