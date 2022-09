Organizzato un calendario di appuntamenti

“Puliamo il mondo” compie 30 anni. In questo lasso di tempo tanto impegno collettivo in nome dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Al centro la tutela e valorizzazione del territorio, città più pulite e vivibili, il senso di comunità unito al rispetto e all’accoglienza. È questa l’essenza dell’iniziativa ambientalista, la storica campagna di volontariato di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, che da 30 anni chiama all’azione, a fine settembre, cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

Mai fermati neanche con la pandemia

In questi 30 anni, Puliamo il Mondo ha raccontato il grande impegno collettivo che non conosce barriere, pregiudizi, colore della pelle, ostacoli. La campagna non si è mai fermata, neanche in tempi di pandemia. Nel 2020, subito dopo i duri mesi di lockdown, è stata la più grande mobilitazione di cittadinanza attiva a riprendere il via e nel 2021, ha visto in azione, nel rispetto delle normative anti covid19, ben 350mila volontari in oltre mille appuntamenti. Complice anche la crescente attenzione e sensibilità sui temi ambientali e la grande mobilitazione dei giovani. In Sicilia gli appuntamenti sono inseriti nell’ambito di Sicilia Munnizza Free, la campagna di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare.

Giovedì 29 settembre

In occasione dell’arrivo della Carovana dell’economia circolare 220 studenti dell’istituto tecnico e tecnologico Morselli di Gela saranno impegnati in un intervento straordinario di pulizia del cortile della scuola.

Venerdì 30 settembre

Il circolo Crimiso di Castelvetrano effettuerà la pulizia della riserva e spiaggia foce del fiume Belice. L’attività si svolgerà anche con la partecipazione di classi di scuola elementare, media e secondaria superiore. A Grotte, i cittadini e le associazioni sono impegnati nella pulizia straordinaria della villetta comunale. A Salemi, il circolo Valle del Belice organizza al campo San Giacomo “Una partita per l’ambiente”, oltre la raccolta rifiuti una partita inclusiva con i ragazzi disabili, coinvolgendo i locali club calcistici. Dalle ore 17.00.

La tappa della Carovana dell’Economia Circolare coinciderà a Caltanissetta con le iniziative del fine settimana dedicata a Puliamo il Mondo. Appuntamenti: venerdì 30 settembre, con il contributo dei ragazzi delle scuole secondarie, pulizia straordinaria di aree sporche e piene di rifiuti abbandonati (Quartiere Provvidenza, La Rotonda e parte terminale di Viale Regina Margherita, Piazza della Repubblica, Piazza Papa Giovanni XXIII, etc.).

Domenica 2 ottobre, con il solo contributo di volontari adulti – pulizia straordinaria di una importante arteria stradale dell’isola: la SS.640, che collega Agrigento a Caltanissetta. Questa strada, denominata “Strada degli Scrittori” è percorsa anche dai principali flussi turistici dell’isola, ma per la presenza di rifiuti abbandonati nelle aree di sosta rappresenta purtroppo un brutto biglietto da visita per chi vuole visitare e conoscere la Sicilia. Una di queste piazzole di sosta ospita persino un’opera commemorativa del giudice Antonino Saetta, ucciso barbaramente dalla mafia il 25 settembre 1988. I volontari ripuliranno per l’occasione anche la discarica abusiva presente sulla S.P. 2 (Km. 5 + 500 lato dx).

Il circolo Legambiente Futura organizza la pulizia a piazza Lolli, una delle più belle di Palermo, ultimamente molto trascurata. Obiettivo è porre all’attenzione delle Istituzioni il recupero e la rivalutazione dell’area di fronte la ex Stazione ferroviaria entrata in funzione nel 1891 che è una struttura architettonica di pregio. Appuntamento alle ore 9.30.

A Nizza di Sicilia il circolo Legambiente Ali Terne organizza nella spiaggia adiacente il lungomare Unità D’Italia una raccolta straordinari dei rifiuti spiaggiati: plastiche; carta; vetro; spezzoni di lenze di rete da pesca o i rifiuti recuperati. Saranno tutti differenziati e consegnati al centro raccolta

L’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Terrasini organizza una pulizia straordinaria di strade, piazze, e giardini e della riserva naturale orientata “Capo Rama”. Appuntamento ore 9.00 in viale E. Consiglio 1

Sabato 1 ottobre

A Corleone, il circolo Le due Rocche organizza un trekking urbano con raccolta rifiuti e loro catalogazione. Appuntamento in piazza Garibaldi alle ore 9. A Piazza Armerina, il circolo Piazzambiente organizza la pulizia al parco urbano San Pietro, il più grande polmone verde nel cuore della città. Appuntamento alle ore 14.00 in via Don Lorenzo Milani. Il circolo di Piana degli Albanesi organizza una passeggiata ecologica che inizierà alle ore 9.00 dal parcheggio 8 marzo per arrivare alla diga del lago di Piana degli Albanesi. I rifiuti saranno raccolti lungo il percorso. Il circolo Gino Scasso organizza a Partinico la pulizia di piazza Giuseppe Garibaldi e zone limitrofe, con il coinvolgimento delle scuole, associazioni e cittadini. Appuntamento alle ore 9.

A Scicli, il circolo Legambiente “Kiafura” organizza alla “Riserva naturale del Fiume Irminio” con gli studenti del Liceo Scientifico “Quintino Cataudella”. Un’iniziativa concreta e simbolica per sensibilizzare la cittadinanza verso una maggiore cura dell’ambiente. L’iniziativa sarà anche l’occasione per affrontare le tematiche quali l’importanza delle aree protette al fine del mantenimento della biodiversità, della protezione dei suoli dall’erosione e del contrasto alla desertificazione. Considerato il terribile incendio che ha colpito la Riserva il 17 settembre scorso, l’evento in programma sarà anche l’occasione per promuovere momenti di riflessione sul fenomeno degli incendi in Sicilia. Appuntamento ore 9 al parcheggio riserva sulla strada provinciale 63 di Ragusa

Domenica 2 ottobre

Il circolo Fata Morgana di Mazara del Vallo organizza la pulizia, raccolta di rifiuti e visita all’area di Capo Feto. Appuntamento alle ore 9.30 in via Capo Festo al piazzale alla fine della litoranea di Tonnarella. Ad Agrigento, il Circolo Rabat, insieme a Team Spiagge Pulite, WWF Agrigento, FAI Agrigento, alla Cooperativa Sociale il Delfino, alla Comunità Slow Food Zagara, all’associazione TTT, ad EducoLab, alla Consulta Giovanile di Agrigento e alle RR. NN. Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro, organizza la pulizia del boschetto di Maddalusa

Il circolo Il Cigno organizza a Caltagirone, in via Cavallitti (quartiere della Madonna del Ponte), una giornata dedicata non solo alla pulizia dei luoghi ma anche ad attività ludiche sul tema delle energie rinnovabili e della PACE. Appuntamento alle ore 9.30.

Il circolo Legambiente Catania organizza la pulizia nell’area prospiciente la riserva della Tima, i viottoli ed il fiume. Saranno eseguiti anche piccoli lavori di manutenzione. Parteciperanno i messi alla prova autorizzati dall’Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna di Catania. Appuntamento in Tito Manlio Manzella alle ore 10.00. Legambiente del Longano e il comitato “Verde e Mare” organizzano la pulizia, a partire dalle ore 9, del boschetto presso Villaggio Siena a Baia di Calipso – Furnari. Il circolo Giuseppe Giordano di San Cipirello organizza la pulizia dell’area dell’ex cinema in via Cortina, appuntamento alle ore 9.00.

Il circolo Valle del Belice, insieme al Comune, organizza a Gibellina, la pulizia di aree pubbliche come piazze e aree di verde urbano. Appuntamento in viale Indipendenza siciliana, piazzetta di fronte al Moma alle ore 9. A questa iniziativa, il circolo ha associato un’attività parallela, fino al 7 ottobre, che servirà per raccogliere dati su tutto il territorio del Belice. In particolare attraverso l’app Gaia Observer saranno invitati soci, cittadini e simpatizzanti a fare segnalazioni sullo stato del territorio, raccogliendo infine tutti i dati che poi verranno restituiti con opportuna comunicazione alle amministrazioni comunali del Belice.

Per la trentesima edizione di Puliamo il Mondo, il Circolo Bagheria e dintorni collaborerà con l’azienda partecipata del comune AMB, che ha sposato l’iniziativa di ritiro gratuito dei pneumatici fuori uso (PFU) supportata dall’aiuto del Consorzio ECOTYRE.

Venerdì 7 ottobre

Il circolo Francesco Lojacono organizza la pulizia della Costa sud di Palermo, nei pressi dell’ospedale Buccheri la Ferla. Parteciperanno le scuole del comprensorio. Appuntamento alle ore 9.