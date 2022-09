Sono 1615 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.749 tamponi processati. Ieri i positivi erano 391. Il tasso di positività è quasi al 12,7%, in aumento rispetto al 8% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 23.386, in aumento di 904 casi. I nuovi guariti sono 711, mentre non si registrano nuove vittime e il numero totale dei decessi resta 12.196.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 188, esattamente come ieri, e anche in terapia intensiva non si registra alcuna variazione, i ricoverati sono 14.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 347 casi, Catania 337, Messina 364, Siracusa 217, Trapani 85, Ragusa 85, Caltanissetta 64, Agrigento 90, Enna 26.

Nuovo vaccino per le varianti

L’agenzia europea per il farmaco (Ema) ha iniziato a valutare la domanda di autorizzazione della versione adattata di Spikevax, il vaccino di Moderna contro il Covid19, mirata al virus originale e alle sue sottovarianti Omicron Ba4 e 5. Lo annuncia l’Ema.

All’hub di Palermo i vaccini contro Omicron

A Palermo, intanto è già partita la somministrazione dei nuovi vaccini nella versione bivalente aggiornati contro la variante Omicron del Coronavirus. Le dosi sono disponibili anche alla Fiera del Mediterraneo dove, a partire dal 14 settembre, si possono ricevere i bivalenti, Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1, già approvati dall’Ema come dose booster, cioè terza e quarta dose.

A chi è raccomandata la quarta dose

Si tratta della quarta dose con i vaccini bivalenti, che è raccomandata prioritariamente ai soggetti che ne hanno già diritto, ovvero agli over 60, ai soggetti vulnerabili per patologia, agli operatori sanitari, agli operatori e agli ospiti delle RSA e alle donne in gravidanza. I nuovi vaccini bivalenti saranno utilizzati anche come terza dose per coloro che hanno compiuto 12 anni indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo

primario. “Come stabilito dalla circolare dell’11 Luglio 2022 del Ministero della Salute – si legge in una nota dell’Asp di Palermo -, occorre che sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dall’ultimo vaccino effettuato o dall’ultima infezione da Covid).