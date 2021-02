Parità uomo donna

Quote rosa nei Cda degli enti regionali

Approvata all’Ars una legge apposita

Il Pd per la doppia preferenza di genere alle elezioni

“L’approvazione da parte dell’ARS della norma che prevede il rispetto del principio della rappresentanza paritaria di genere in seno ai CdA degli enti regionali è certamente un passo avanti per le donne verso le cariche apicali, generalmente declinate al maschile”. Lo dichiara Milena Gentile, Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche di Genere del PD Sicilia e Presidente dell’associazione Emily.

Ancora lungo il lavoro per la piena affermazione dei diritti

Una legge che viene accolta con soddisfazione da chi lotta ogni giorno per l’affermazione dei diritti delle donne ma che fa emergere una triste realtà. “Tuttavia – continua infatto Milena Gentile -, constatiamo con sconforto che occorre sempre intervenire con leggi e regolamenti, o addirittura con il ricorso alla magistratura, per affermare un principio che dovrebbe essere assodato”.

Il Pd a lavoro per la doppia preferenza di genere

“L’Assemblea regionale, approvando questa norma, dimostra sempre maggiore maturità. E questo ci fa ben sperare che i partiti rappresentati in questa legislatura possano fare un ulteriore salto di qualità approvando finalmente la doppia preferenza di genere per la legge elettorale regionale, tanto osteggiata negli anni scorsi. Le Democratiche e le associazioni femminili siciliane hanno già raccolto migliaia di firme in tutte le province per chiedere che il gruppo del PD all’Ars riproponga subito il ddl sulla doppia preferenza di genere accantonato nei cassetti dell’Assemblea. Magari stavolta è la volta buona che si approva!”