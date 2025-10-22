Cento proposte per la legge finanziaria siciliana. Sud Chiama Nord entra nel dibattito politico dell’Ars con una serie di iniziative dal valore complessivo di un miliardo e mezzo.

Un modello di confronto proposto al governo dalla costola “esterna” della maggioranza

“Questo é il modello di confronto che presentiamo al governo guidato da Renato Schifani”, ha detto Cateno De Luca aggiungendo – con ironia- “alla fine per le misure che proponiamo ci potremmo accontentare di un solo miliardo”.

Quella del movimento autonomista é una strategia che punta a rafforzare i territori con interventi sulle città metropolitane (mai pienamente messe in grado di operare, chiosa De Luca), sul demanio e sul rafforzamento dello sviluppo economico e sociale della regione.

Gli interventi compensativi del Ponte di Messina

A margine, De Luca ha anche annunciato un intervento per la città di Messina. ” Nessuno si rende conto che la realizzazione del Ponte sullo stretto comporterà degli enormi sacrifici per la città e per i cittadini. Faccio un esempio concreto: per l’opera sarà necessaria una quantità di acqua che non abbiamo a disposizione. Ed é soltanto uno degli aspetti da affrontare. Serve una compensazione per lenire l’impatto dell’opera che comunque riteniamo strategica”.

Messina deve essere aiutata durante la costruzione del Ponte

A conti fatti, gli interventi di compensazione – per rendere sostenibile alla città la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria – sono stimati in 2.5 miliardi di euro. A margine delle proposte per la Finanziaria.

Partire dall’abolizione del voto segreto

Il leader di Sud chiama Nord ha anche detto di essere pronto a sostenere la norma per l’abolizione del voto segreto. Con un però grande quanto una casa: “non é quello il problema, noi non siamo per le imboscate in aula, quello che é successo dipende esclusivamente dalle dinamiche interne alla maggioranza ” dice il leader del movimento prendendo per un certo verso le distanze proprio da quanto accaduto in occasione della Finanziaria quater.