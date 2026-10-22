Due uomini nell’ultima settimana sono stati ricoverati per avere contratto la legionella all’ospedale Villa Sofia a Palermo. Uno di loro si trova ricoverato all’Ismett in condizioni critiche e in Ecmo.

I pazienti sono arrivati al pronto soccorso e dopo un esame delle urine è stata accertata l’infezione batterica. Al pronto soccorso dell’ospedale Civico c’è stato nelle ultime settimane un caso solo.

Nella zona di competenza del pronto soccorso di Villa Sofia in queste ultime settimane ci sono stati nel capoluogo tre plessi scolastici chiusi per legionella e un assessorato regionale. Si tratta delle scuole Tomaselli, Trinacria e Virgilio Marone.

L’assessorato chiuso nella zona di viale Campania è quello all’Energia.