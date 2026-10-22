Cosa prevede

Duecento buoni pasto destinati ai vigili del fuoco volontari di Carini, nel Palermitano. È quanto prevede la convenzione firmata dal Ciac, Coordinamento imprenditori area Carini, per sostenere il personale del distaccamento che opera sul territorio.

L’iniziativa coinvolge Dolceforno, impresa associata al coordinamento, presso la quale i buoni potranno essere utilizzati.

L’accordo è già stato sottoscritto, mentre il comunicato annuncia la successiva consegna dei buoni al distaccamento volontario.

La convenzione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, a meno che i 200 buoni non vengano utilizzati prima della scadenza.

Carini, cosa prevede l’accordo per i vigili del fuoco volontari

L’iniziativa nasce all’interno del Coordinamento imprenditori area Carini, associazione che riunisce imprese attive nell’agglomerato industriale.

Il progetto prevede la messa a disposizione di 200 buoni pasto per il distaccamento volontario dei vigili del fuoco.

A renderne possibile l’utilizzo è la partecipazione di Dolceforno, attività aderente al Ciac.

Il titolare dell’impresa, Salvo Gambino, ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, secondo quanto riferito dal presidente del coordinamento, Giuseppe Pezzati.

La formula scelta consente ai destinatari di utilizzare i buoni presso l’esercizio commerciale coinvolto.

L’accordo stabilisce anche un limite temporale preciso: la validità termina il 31 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato.

La convenzione collega così un’impresa associata al coordinamento e il distaccamento volontario attraverso una forma di sostegno destinata al personale.

Giuseppe Pezzati: un sostegno al lavoro svolto nell’area industriale

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Giuseppe Pezzati, presidente del Ciac.

L’associazione ha scelto di rivolgere il sostegno ai vigili del fuoco volontari per il lavoro che svolgono nell’area industriale di Carini.

«Un modo per supportare il prezioso lavoro che svolgono nell’area industriale. Ci tengo a ringraziare anche il titolare della Dolceforno, il nostro socio Salvo Gambino, per la sensibilità mostrata che ci ha permesso di dare questo aiuto ai vigili del fuoco».

Il presidente attribuisce quindi un ruolo diretto alla collaborazione con Dolceforno.

La disponibilità dell’impresa ha consentito al coordinamento di definire una forma di sostegno utilizzabile dai volontari attraverso un’attività del territorio.

L’iniziativa riguarda un distaccamento che, secondo quanto evidenziato dal Ciac, rappresenta un riferimento per le imprese e per le persone che lavorano nell’agglomerato industriale.

Il rapporto tra attività produttive e vigili del fuoco è anche il motivo richiamato dai promotori per spiegare la scelta dei destinatari.

Il contributo delle imprese e il rapporto con i vigili del fuoco

Il progetto è seguito anche dal Dipartimento Attività sociali, aggregazione sociale e rapporti con enti pubblici e attività omologhe del Ciac.

La responsabile, Natalia Re, presenta la convenzione come un gesto di vicinanza ai volontari.

«Ci faceva piacere fare la nostra parte e dare un segnale di vicinanza ai vigili del fuoco, gli angeli custodi delle nostre aziende e delle vite degli imprenditori e dei dipendenti dell’area industriale. Ci tengo in particolare a ringraziare Francesco Italia, vice dirigente del Comando provinciale di Palermo per la professionalità e il costante impegno nella valorizzazione dei Vigili del Fuoco Volontari e nel rafforzamento dei rapporti istituzionali».

Nella dichiarazione, Re collega l’iniziativa alla sicurezza delle attività produttive e delle persone che frequentano quotidianamente l’area industriale.

La responsabile del dipartimento rivolge inoltre un ringraziamento a Francesco Italia, vice dirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo.

Il riconoscimento riguarda, nelle parole di Re, l’impegno nella valorizzazione dei volontari e nel mantenimento dei rapporti tra le istituzioni.

Chi ha partecipato alla firma della convenzione

Alla sottoscrizione dell’accordo era presente Fabio Terzo, capo squadra volontario, in rappresentanza del distaccamento dei vigili del fuoco di Carini.

Terzo ha partecipato come delegato del capo distaccamento Federico Girgenti.

La sua presenza ha accompagnato la formalizzazione dell’intesa tra il coordinamento degli imprenditori e il distaccamento volontario.

Con la firma della convenzione è stata definita la disponibilità dei 200 buoni pasto e la relativa scadenza.

L’iniziativa coinvolge quindi il Ciac come promotore, Dolceforno come esercizio presso il quale utilizzare i buoni e il distaccamento volontario come destinatario.

Per gli imprenditori dell’area industriale, l’accordo rappresenta una forma di collaborazione con il personale impegnato nelle attività di soccorso sul territorio.