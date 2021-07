a palermo la prima agorà nazionale del pd

Agorà nazionale del Pd a Palermo nel giorno del ricordo della strage di via D’Amelio

In città è arrivato il segretario nazionale del partito, Enrico Letta

Molti gli argomenti affrontati, negativo il giudizio su Musumeci

E’ arrivato a Palermo oggi, per la prima Agorà nazionale del Pd, Enrico Letta, segretario nazionale del partito.

In sala gialla all’Ars ha partecipato ad un incontro con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Ad accoglierlo, il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Emanuele Barbagallo e il capogruppo del PD All’Ars, Giuseppe Lupo.

All’Ars il vice segretario nazionale Peppe Provenzano, Nicola Oddati, responsabile nazionale delle #Agorà, i deputati regionali Antonello Cracolici e Michele Catanzaro, Rosario Filoramo, segretario provinciale del PD.

“La Sicilia ha bisogno di una svolta, giudizio su Musumeci negativo”

“La Sicilia ha bisogno di una svolta, la gestione Musumeci ha dimostrato fino ad adesso e ulteriormente con la vicenda dell’emergenza Covid, una inadeguatezza totale. Il nostro giudizio è molto negativo. Ce la metteremo tutta per mettere in campo una proposta auterevole e forte, in questo senso vogliamo allargare la nostra coalizione. Le Agorà democratiche sono rivolte a tutti coloro che hanno voglia insieme a noi di costruire idee nuove per il futuro della Sicilia” ha detto Letta. Poi continuando a parlare di politica, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto conferme sulle voci che indicano il suo vice, Beppe Provenzano, in corsa per le regionali dell’anno prossimo come candidato alla Presidenza della Regione siciliana. Letta ha sorriso affermando: “Beppe Provenzano candidato presidente in Sicilia? Visto che è qui con me, glielo potete chiedere: guardate si è nascosto dietro”.

L’emergenza nazionale

Letta ha parlato anche della scenario nazionale: “Il disseto finanziario dei Comuni è una emergenza nazionale. Da Palermo voglio lanciare un appello al governo nazionale per dire che il Pnrr ha delle condizioni per essere applicato, una fra queste è che i Comuni funzionino, perché se gli enti locali sono al dissesto non c’è possibilità alcuna”.

La necessaria riforma della giustizia

Il segretario nazionale del Pd ha poi affermato: “Ho letto che l’incontro tra Conte e Draghi è stato positivo, e me ne rallegro, perché sono convinto che la riforma della giustizia debba essere approvata rapidamente: se c’è stata la capacità di trovare una intesa questo è un bene, nostro auspicio è una buona riforma della giustizia, qual è quella portata avanti dalla ministra Cartabia”.

Le vaccinazioni e la Dad

Sono molti gli argomenti affrontati da Letta. “La Dad – ha detto – è stata un disastro, come è emerso dal drammatico affresco fornito dai dati Invalsi. Dobbiamo prenderci tutti l’impegno che l’anno prossimo non ci sarà la Dad, le scuole devono rimanere aperte, ovviamente con il massimo impegno perché insegnanti e ragazzi vivano in sicurezza”. Sulla emergenza Covid invece ha precisato: “Le vaccinazioni non sono un optional, quando sento e vedo Salvini che ride e scherza penso che questo atteggiamento sia completamente irresponsabile: non si scherza sulle vaccinazioni, non si scherza sulla salute degli italiani. In quest’anno e mezzo troppi italiani hanno perso la vita, perché c’è stata poca attenzione su cose sulle quali si poteva probabilmente fare di più. Oggi abbiamo imparato la lezione, non facciamo errori: le vaccinazioni sono una priorità assoluta, invitiamo il governo a prendere iniziative stringenti”.

Letta si è recato in via D’Amelio

Prima di recarsi in via D’Amelio, per commemorare il giudice Borsellino e gli agenti di scorta trucidati il 19 luglio 1992, Enrico Letta si è soffermato dinanzi al busto di Piersanti Mattarella (sala Gialla) e Pio La Torre (sala Rossa) all’Ars. In via D’Amelio ha partecipato al minuto di silenzio e all’inno nazionale.

Letta e Barbagallo ora sono a Villa Filippina dove si terrà la prima pre-Agorà.