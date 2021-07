A Villa Filippina

A Villa Filippina si terrà la prima Agorà nazionale del Pd

Parteciperanno il segretario nazionale Enrico Letta, don Luigi Ciotti di Libera

Enrico Letta “Le Agorà sono aperte a tutte le persone che vogliono contribuire alla costruzione di un nuovo centrosinistra”

Rosario Filoramo, segretario provinciale Pd “Non è certo un caso che il percorso nazionale parta da Palermo”

Il Pd sceglie Palermo per la sua prima Agorà nazionale. Lunedì 19 luglio alle 18, nel parco Villa Filippina di piazza san Francesco di Paola, si terrà infatti la prima Agorà nazionale del Partito democratico.

All’assemblea, che sarà uno dei tre eventi pilota, prenderanno parte anche il segretario nazionale Enrico Letta, don Luigi Ciotti di Libera, il coordinatore delle Agorà Democratiche Nicola Oddati e la senatrice Anna Rossomando.

Nella ricorrenza di via D’Amelio, il tema scelto è la legalità

Nel giorno in cui ricorre il 29° anniversario della strage di via D’Amelio, il tema scelto è la legalità.

“Le Agorà – ha detto Enrico Letta che sarà in città anche per commemorare Borsellino e gli agenti di scorta – sono aperte non solo ai nostri militanti, ma a tutte le persone che vogliono contribuire alla costruzione di un nuovo centrosinistra. Mi aspetto di incontrare i tanti che in questi anni hanno fatto politica nel Pd. Ma anche quanti hanno portato un impegno civico fuori dal nostro partito: in associazioni, sindacati, altre forze politiche con cui vogliamo dialogare, reti di cittadinanza. In queste settimane abbiamo discusso con i gruppi parlamentari, gli organismi dirigenti, i circoli, cercando insieme le modalità per rendere questo percorso realmente inclusivo e innovativo”.

L’iniziativa è finalizzata ad allargare e innovare gli spazi e le modalità di partecipazione democratica per elaborare il programma del centrosinistra.

“Intendiamo coniugare scuola, università, salute e legalità – fa sapere il segretario provinciale Rosario Filoramo –. E non è certo un caso che il percorso nazionale parta da Palermo, ma è il riconoscimento di un lavoro fatto nell’ultimo anno”.

Come partecipare

Basta registrarsi alla piattaforma www.agorademocratiche.it e partecipare alle assemblee fisiche o virtuali. Il progetto delle Agorà Democratiche si declinerà in due modalità. Da un lato, le singole Agorà: eventi di una giornata – sia in presenza sia online – da cui emergeranno proposte avanzate e condivise dai partecipanti. Dall’altro, la piattaforma digitale: il “luogo” in cui saranno discusse collettivamente le proposte emerse dalle singole Agorà e tramite cui saranno individuate le azioni ritenute prioritarie dalla maggior parte dei partecipanti.

Letta a Palermo per ricordare Borsellino

Letta, accompagnato dal segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, incontrerà a Palazzo dei Normanni i leader regionali di Cgil, Cisl e Uil, alla presenza dei deputati del gruppo Pd all’Ars. Al termine dell’incontro è previsto un punto stampa, alle 15.45, in piazza Parlamento. A seguire Letta si recherà in via D’Amelio per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina uccisi da cosa Nostra il 19 luglio 1992.