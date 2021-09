a palermo la sesta edizione della manifestazione

Le regole per gli accessi alle tre isole letterarie della sesta edizione

Si inizia al mattino, primi appuntamenti alle 10

Al pomeriggio gli incontri alle Terrazze del Sole. E di sera le proiezioni del Centro sperimentale di Cinematografia

Tutto è pronto ( o quasi) per la sesta edizione su strada della Via dei Librai. La manifestazione è pronta a ripartire laddove si era fermata, nel cuore pulsante di Palermo, lungo corso Vittorio Emanuele. Ma non è tutto. Quest’anno al Cassaro si aggiunge una nuova location che prolunga l’area degli eventi sino a Villa Bonanno che ospiterà l’Isola “Danilo Dolci”.

Il primo evento a Villa Bonanno

Proprio Villa Bonanno sarà teatro dell’evento clou della prima giornata, il ricordo del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa che fu ucciso in via Isidoro Carini il tre settembre del 1982 al culmine di un’escalation di violenza mafiosa iniziata il primo maggio di quello stesso anno con l’assassino del segretario regionale del Pci Pio La Torre.

Dalla Chiesa che venne ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, sarà ricordato alle 21, l’ora in cui avvenne la strage, nell’incontro moderato da Elvira Terranova, giornalista di AdnKronos, con il sindaco Leoluca Orlando, il presidente del tribunale di Palermo Antonio Balsamo e l’inviato di Repubblica Salvo Palazzolo.

Il commento del sindaco Leoluca Orlando

Alla vigilia della manifestazione il sindaco ha voluto sottolineare come ormai la Via dei Librai sia entrata nel tessuto economico e culturale di Palermo: “La Via dei Librai si conferma momento ormai istituzionalizzato del percorso di crescita al tempo stesso culturale ed economica della città. L’impegno degli organizzatori, insieme alle istituzioni, agli operatori della filiera del libro e della lettura presenti in città e all’amministrazione comunale, ha portato a fare di un’idea di promozione territoriale attraverso la cultura una realtà che contribuisce efficacemente all’attrattività turistica e al ciclo economico della città”: ha detto Leoluca Orlando che ha poi insistito sul significato del tema scelto per questa edizione: “Quest’anno il tema della rassegna ricorda l’importanza della città come comunità, i cui principi caratterizzano l’identità di Palermo, città aperta, inclusiva, accogliente”.

Gli eventi delle tre giornate

In questi tre giorni si svolgeranno 52 eventi e sul Cassaro saranno presenti gli stand di 44 case editrici. Commenta Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro Alto che è il cuore della manifestazione: “Speriamo veramente che il ritorno su strada degli editori e delle presentazioni dei libri, che si affiancano alle attività commerciali del Cassaro, nell’attenta osservanza delle cautele anti contagio, possa contribuire a dare sostegno all’intera comunità in questo periodo di grande difficoltà economica e sociale”.

L’auspicio degli organizzatori

Dal web alla strada l’impegno resta quello di allargare la platea dei lettori e di sviluppare il piacere dell’incontro letterario anche in questo difficile periodo. E’ quello che sottolinea il comitato scientifico della manifestazione: “La nutrita e sempre più qualificata partecipazione di autori, editori e ospiti, sia alle fase web di aprile sia a questa su strada, e l’interesse per il tema de La città comunità che abbiamo proposto all’attenzione e alla riflessione dei partecipanti e del pubblico, testimoniano, anche quest’anno, come La Via dei Librai sia il prodotto dell’impegno concreto di tanti nel senso della promozione culturale, sociale ed economica della nostra città” – dicono Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi che concludono: “Anche in questi anni del permanere dell’emergenza sanitaria e sociale della pandemia si conferma come la formula della fiera del libro su strada insieme al percorso di esplorazione del presente e della nostra identità attraverso il libro e la lettura, suscitino interesse e partecipazione”.

Isole letterarie e programma

Le tre isole letterarie

Isola Danilo Dolci – Villa Bonanno (accesso libero, mascherine e distanziamento)

Isola Pier Paolo Pasolini – Via Collegio del Giusino (accesso libero, mascherine e distanziamento)

Isola Adriano Olivetti – Le Terrazze del Sole (via Vittorio Emanuele, 291)

(accesso limitato, 30 posti disponibili a esaurimento, solo con green pass)

E’ possibile consultare il programma completo delle tre giornate su https://www.laviadeilibrai.it/programma