a palermo a villa filippina

La dodicesima edizione di “Una Marina di Libri” quest’anno avrà come sede il Parco di Villa Filippina di Palermo

Nuovo direttore artistico Gaetano Savatteri corroborato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio

Il festival dell’editoria indipendente si svolgerà a Palermo da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021

Un fitto programma di eventi e tutte le novità editoriali

Una veste completamente rinnovata sarà quella della dodicesima edizione di “Una Marina di Libri” che si svolgerà a Palermo da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021.

Tanto per cominciare la sede che ospiterà il festival dell’editoria indipendente sarà il parco urbano di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, che verrà animato da un fitto programma di eventi tra incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli che faranno da cornice al fulcro e motore della manifestazione costituito dai 74 editori presenti con i loro stand e tutte le novità editoriali.

Il commento del sindaco Orlando

“Una Marina di libri costituisce un appuntamento prestigioso che arricchisce l’offerta culturale della città alimentando l’amore per la lettura. Insieme ad altre iniziative che riguardano l’inclusione sociale e la partecipazione pubblica attraverso il libro – ricordo ad esempio il Patto per la lettura e il progetto “LibrOvunque” – attrae sempre più case editrici, lettori, cittadini e turisti mostrando una crescita importante, necessaria specialmente in questo momento, per restituire vigore al settore dell’editoria fiaccato dalla crisi pandemica. Anche quest’anno gli ospiti di grande livello presenti alla manifestazione, che accoglie migliaia di palermitani e turisti ed eccellenze locali e internazionali, confermano il cammino di crescita di Una Marina di libri”, ha detto il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Il tema di questa edizione è ispirato ad un verso di Dante, di cui quest’anno si celebrano i settecento anni dalla morte, ed è strettamente connesso alla natura di Palermo e della Sicilia: “Per l’alto mare aperto”.

Un forte segnale di speranza per la città

“Accogliamo ancora una volta questo festival che costituisce per la città di Palermo un forte segnale di speranza. Quest’anno “Una Marina di Libri” torna in centro, in un luogo eccezionale qual è Villa Filippina, in una edizione che si svolge in presenza nonostante l’emergenza epidemiologica. Sarà l’occasione per tutti noi di navigare in questo mare aperto che è segno di libertà, in un momento in cui abbiamo bisogno di normalità e di ritrovarci città-comunità”, ha aggiunto Mario Zito, assessore alle Culture del Comune di Palermo.

Novità anche nella direzione artistica che quest’anno vede al timone il nuovo direttore artistico Gaetano Savatteri corroborato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio. “Essere alla dodicesima edizione di “Una Marina di Libri” è già un successo. Questo è il Festival della ripartenza, del ritorno “Per l’alto mare aperto” come dice il tema di quest’anno per Palermo e per la Sicilia tutta. Tantissimi eventi e appuntamenti ma soprattutto libri che sono un pilastro fondamentale del Festival. Un luogo nuovo, una data diversa e un direttore nuovo per ricominciare a navigare a vele spiegate verso il futuro”, è stato il commento di Gaetano Savatteri.

La manifestazione e il ‘collegamento’ con Dante Alighieri

Anche quest’anno “Una Marina di Libri” è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & dintorni, le case editrici palermitane Navarra e Sellerio in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e Parco Villa Filippina.

Il Festival “Una Marina di Libri” si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante”. #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dalla morte.

La manifestazione è organizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, con la collaborazione dell’Ars – Assemblea Regionale Siciliana e con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020.

Navigare tra le pagine di un libro

“Tornare a issare le vele e ricominciare a navigare tra le pagine di un libro. Recuperare la dimensione riflessiva, ma anche la gioia della scoperta. Perdersi nelle parole alla ricerca di nuove verità o semplicemente divagare. Tutti noi, e soprattutto chi vive in un’Isola, è marinaio nell’anima. Una Marina di Libri – ha sottolineato l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – in questa dodicesima edizione ci vuole portare fuori dalle secche, per ricordarci che il valore della cultura è quello di restituirci profonde radici. Un libro è ciò che è stato, la nostra storia, ma è anche proiezione, ciò che sarà, poiché la parola scritta supera il tempo e lo spazio per donarci la libertà. Tutto questo diviene ancora più importante per rilanciare, da Palermo, un dibattito culturale degno di questo nome, in un momento della storia della Città particolarmente delicato, che rischia di diventare asfittico. Un pensiero va all’amico editore Toni Saetta, che con la sua casa editrice, ha animato tante edizioni di questa manifestazione”.

Necessario il green pass

Per accedere ad “Una Marina di Libri” 2021 bisogna acquistare il biglietto online o in presenza ai botteghini di Villa Filippina. Venerdì mattina e fino alle ore 16 l’ingresso è libero e gratuito per tutti. Per i bambini fino a 12 anni l’accesso è gratuito. Tutti potranno accedere al festival solamente esibendo all’ingresso il green pass.

Alla scoperta della volta celeste

In questa occasione Villa Filippina, aprirà al pubblico nuovi spazi restaurati e utilizzati finora solo dall’Accademia di Belle Arti di Palermo: la vasta terrazza e alcune sale del piano superiore, inoltre nella giornata di venerdì 18, dalle ore 20 in poi, gli esperti del Planetario di Palermo, attraverso telescopi a disposizione del pubblico, accompagneranno gratuitamente alla scoperta della volta celeste e spiegheranno come ci si orienta con le stelle.

Il gemellaggio

Il Radicepura Garden Festival, gemellato con “Una Marina di Libri”, cura l’allestimento naturale di Villa Filippina e sostiene il progetto di promozione della cultura del paesaggio mediterraneo.

Il 18 settembre alle 16.30, nel corso della conversazione, “Giardini per il futuro” saranno presentati il programma e il calendario delle visite al parco botanico Radicepura di Giarre (CT) dove fino al 19 dicembre sarà possibile esplorare quindici giardini e quattro installazioni, sull’esperienza del verde e del paesaggio, realizzati con piante provenienti dal vivaio Piante Faro.