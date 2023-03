Si cercano addetti vendita, store manager e facility specialist

Il colosso tedesco della grande distribuzione organizzata LIDL continua il suo piano di assunzioni in Sicilia. Basti pensare che nel solo triennio 2022-2024 la grande catena di supermercati, ha previsto un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, per l’aumento del numero di addetti e l’ampliamento del numero di punti vendita e la creazione di centri logistici anche in Sicilia.

Diverse le posizioni al momento aperte nell’isola. Scopriamo quali sono.

I profili ricercati

La catena di supermercati LIDL è alla ricerca delle seguenti figure per i suoi store in Sicilia di Siracusa, Catania, Misterbianco e Palermo: Addetto Vendite, Operatore di filiale, Facility Specialist, Area Manager, Preparatore merce, Graduate Program Generazione Talenti Logistica, Logistic Team Leader, Construction Manager e Store Manager.

I requisiti

Per alcuni specifici profili (Facility Specialist, Construction Manager) è richiesta una laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale).

Per altri una laurea in ambito ingegneristico o economico (Logistic Team Leader), per altri ancora l’iscrizione alla categorie protette (addetto vendite) e per altri ancora è sufficiente il diploma.

Per tutti i profili è richiesta uno spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità e un approccio multitasking.

Per il profilo di area manager saranno indispensabili anche spiccate capacità manageriali e di leadership, forti doti analitiche e visione d’insieme, flessibilità territoriale, proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Come candidarsi

Per inviare la candidatura sarà necessario visitare la pagina lavoro LIDL e consultare gli annunci relativi all’area Sicilia. L’elenco degli annunci di lavoro viene costantemente aggiornato dall’azienda, si consiglia pertanto di consultarla spesso per individuare nuove opportunità lavorative.

Perché lavorare in LIDL

La grande catena di supermercati tedesca offre ai suoi dipendenti diversi benefit come la possibilità di lavorare due giorni a settimana in smart working, un percorso di Talent Management e di training on the job per sostenere lo sviluppo e la crescita del personale, l’opportunità di lavorare in un ambiente giovane e dinamico e altri benefit legati al sistema di welfare aziendale.