grande festa con numerose iniziative

L’istituto Ancelle di Palermo compie cento anni e da oggi cominciano due giorni di eventi: #YoungTalentInAction, che prevede incontri tra laboratori Montessori per i più piccoli, laboratori scientifici, linguistici, attività sportive.

Sarà possibile scoprire il nuovo istituto Ancelle e le attività dell’anno scolastico 2019/2020 offerte dal liceo linguistico internazionale Keynes Institute ed Ivanor Sport srl, illustrate da Michele Li Vecchi.

La narrazione passerà attraverso i progetti degli studenti e l’intervento del consulente per l’Innovazione, già responsabile di prodotto di Mosaicoon, Marco Imperato.

Al centro delle attività anche laboratori teatrali, danza mostre ed eventi. Attraverso il teatro e il racconto si stimola la condivisione del sé e delle emozioni, in contesti guidati e stimolati da educatori esperti. Da queste considerazioni prende le mosse l’importanza che al teatro viene attribuita.

Il laboratorio per i più piccoli, sarà incentrato sulla lettura e la messa in scena di una fiaba che proporrà temi come le emozioni e la scoperta del sé. Il laboratorio per i ragazzi sarà un “incontro teatrale” che verterà sulla comunicazione non verbale, attraverso le tecniche del mimo e del grammelot.

Particolare l’attenzione al rapporto madre-figli che l’istituto sviluppa attraverso la ‘danza in fascia’. Si tratta di un’attività che permette a madre e figlio di vivere insieme dei momenti di coinvolgimento fisico ed emozionale.

È un’attività in primis di condivisione, che mette in contatto le innumerevoli emozioni del diventare madri, con le esigenze di contatto e vicinanza dei neonati, che nel rapporto e nel contatto con la propria madre ritrovano se stessi in un mondo esterno che stanno ancora imparando a decifrare.

E infine ma non ultima la mostra sui cento anni dell’istituto, un secolo di storia della città e della sua crescita vista attraverso la lente dell’importante istituzione palermitana.