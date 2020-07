Indagano i carabinieri

Lite per gelosia a Cefalù tra due sedicenni: i protagonisti della rissa finita nel sangue un ragazzo di Milano e un giovane del comune siciliano.

I due, in base a quanto hanno ricostruito i carabinieri, si contendevano la stessa ragazza. Tra i due è scoppiata una lite finita in ospedale per uno dei due presunti pretendenti.

Il ragazzo milanese nel corso di una lite ha colpito all’addome il coetaneo cefaludese con un oggetto non ben identificato. Oggetto che ha provocato nella vittima una ferita all’addome.

Il giovane ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio e qui è stato medicato. Fortunatamente le condizioni non sono gravi. La prognosi è di sette giorni.

Adesso i carabinieri stanno sentendo amici e i due protagonisti della rissa per cercare di ricostruire quanto successo.