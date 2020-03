Fermato per tentato omicidio

Un uomo di 60 anni Giuseppe Lo Sasso è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Palermo per tentato omicidio. Nel corso di una lite per futili motivi con il vicino di casa in via Montegrappa, di 35 anni lo ha colpito con un colpo di cacciavite al torace.

La vittima è stata subito trasportata dai soccorritori all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso e dimesso nella notte.

I militari, dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento al 112, hanno il luogo e a seguito di una ricostruzione dei fatti hanno subito rintracciato il 60enne che è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Palermo è stato tradotto presso la casa circondariale “Lorusso” in attesa dell’udienza di convalida.