La vittima operata al Civico di Palermo

I Carabinieri di San Cipirello, in provincia di Palermo, hanno arrestato David Maniscalco di 19 anni , ritenuto responsabile di un tentato omicidio nei confronti di Salvatore La Milia, anche lui di 19 anni, che sarebbe stato aggredito con alcuni cocci di bottiglia, riportando profonde ferite alla gola e alla testa.

La vicenda si è consumata nel corso della notte di sabato 7, alle 3 di notte, dietro la chiesa madre del centro palermitano. Nel corso della lite David Maniscalco avrebbe colpito con una bottiglia Salvatore La Milia anche lui di 19 anni. Poi ha preso un coccio di vetro è lo ha ferito alla gola.

Il giovane si è prima recato nei locali della vicina guardia medica con il collo e la testa sanguinanti. I sanitari del presidio medico, vista la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al Civico di Palermo. Sono 30 i punti di sutura applicati al giovane che non è in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monreale che hanno iniziato le indagini sentendo i testimoni all’aggressione. Il giovane è stato portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio.