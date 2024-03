Il delitto dello scorso 26 febbraio allo Sperone sarebbe scaturito da un debito di 2 mila e 500 euro attorno alle scommesse clandestine raccolte in un magazzino in via XXVII maggio a Palermo.

E nell’inchiesta che ha portato ai nove arresti della squadra mobile emerge il coinvolgimento di Giuseppe Arduino e Vincenzo Vella nella gestione del gioco e delle scommesse insieme anche a Giancarlo Romano, l’uomo ucciso lunedì scorso durante una sparatoria. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile gli indagati hanno cercato di imporre sul territorio i circuiti di gioco d’azzardo on line a loro riferibili. Tanto che Vella, Arduino e Romano convocavano chi raccoglie le scommesse e non invitavano a non usare i pannelli di Mira.

Anzi lo stesso Mira doveva togliere quelli suoi e mettere quelli forniti dall’organizzazione che faceva capo ad Arduino, Vella e Caruso. Ed è proprio con i Mira che lo scorso lunedì è nato lo scontro che ha provocato prima l’aggressione nel magazzino di via XVII Maggio da parte di Alessio Salvo Caruso, poi la reazione da parte di Camillo Mira e del figlio Antonio e infine il conflitto a fuoco nel quale Giancarlo Romano è stato ucciso e Alessio Salvo Caruso gravemente ferito proprio da Camillo Mira, come lui stesso ha raccontato al giudice.