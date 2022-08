lunedì 29 agosto alle 22.45

L’Orchestra Sinfonica Siciliana torna ad essere protagonista in Italia, al pari delle grandi orchestre sinfoniche nazionali, grazie all’accordo tra la Fondazione e Radio3 Suite. Il concerto, registrato al Politeama Garibaldi di Palermo nella prima settimana di dicembre 2021, che ha visto protagonista l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il maestro Fabio Biondi nella duplice veste di solista e direttore, sarà trasmesso integralmente all’interno della nota trasmissione Radio3 Suite.

Appuntamento lunedì 29 agosto

Per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si tratta di un importante traguardo che dà visibilità nazionale ad una compagine orchestrale tra le più blasonate e longeve in Italia. Il programma vede la messa in onda dell’ouverture dall’Idomeneo, re di Creta, Kv 367, della Sinfonia n.38 in re maggiore Kv 504 “Praga” di Wolfgang Amadeus Mozart e del Concerto per violoncello e orchestra op. 129 di Robert Schumann, nella trascrizione per violino dello stesso autore.

Il programma più seguito dagli amanti della musica classica

Radio3 Suite, uno dei più seguiti e importanti programmi radiofonici italiani di musica classica, ha scelto tre produzioni della FOSS. “La trasmissione integrale di ben tre concerti della stagione 2021/22 della FOSS è un importante traguardo che conferma la qualità del lavoro svolto dall’attuale governance della Foss – afferma la direttrice artistica Gianna Fratta. È un’attestazione di stima da parte di Rai Radio Tre, la principale rete culturale e musicale pubblica italiana, nei confronti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e della sua raffinata programmazione. L’Orchestra è senza dubbio un’eccellenza italiana che merita di oltrepassare i confini territoriali ed essere ascoltata diffusamente”.

I prossimi impegni dell’Orchestra sinfonica

Nei prossimi mesi verranno trasmessi anche il concerto d’inaugurazione della stagione, che ha visto la presenza di Martha Argerich, e il concerto dedicato al Novecento storico, con gli Interludi Marini di Britten e la Sagra della Primavera di Stravinsky.