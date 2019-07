“L’operazione della polizia municipale di Palermo contro gli incivili che abbandonano illecitamente i rifiuti va nella giusta direzione: serve una repressione severa verso chi sporca la città, anche per rispetto dei palermitani che pagano le tasse e rispettano le regole”. Lo dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.

“Il nostro plauso va al neo comandante dei vigili Vincenzo Messina e al vicesindaco Fabio Giambrone che sono scesi in campo in prima persona – continua Attinasi -, tuttavia questo non può restare un episodio isolato, ma solo il primo di una lunga serie di interventi e controlli serrati. Ci aspettiamo però che anche il Comune faccia la sua parte, migliorando il servizio specie nelle zone amate dai turisti”.