l'esito dei controlli della polizia municipale

Salgono a 290 le multe elevate dalla Polizia Municipale nell’ambito del servizio voluto dall’amministrazione con ordinanza sindacale a tutela del decoro urbano e contro l’abbandono incondizionato dei rifiuti.

Ieri gli agenti hanno elevato 15 verbali da 166 euro per abbandono rifiuti fuori dall’orario previsto, 5 verbali per il conferimento irregolare di rifiuti differenziati, 1 verbale da 600 euro in via Lussorio Cau ad un cittadino che conferiva grosse quantità di immondizia, tra cui anche pneumatici.

Il conducente di un autocarro carico di rifiuti è stato sanzionato per un importo di 3100 euro perché privo del prescritto formulario e in via Plauto gli agenti hanno sequestrato un autocarro per trasporto illecito di rifiuti.