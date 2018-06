Sono in tutto 71 sanzioni per sosta irregolare elevate dalla polizia municipale con dello street control. Il servizio è stato predisposto in fase sperimentale il trascorso sabato notte dal Comandante Gabriele Marchese nelle borgate marinare da Mondello a Sferracavallo e nella fascia costiera dal lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura, fino a

piazza Tonnara all’Arenella.

Il maggior numero di violazioni è stato rilevato all’Addaura, mentre all’ Arenella, la pattuglia è anche intervenuta a disciplinare la circolazione per districare gli ingorghi provocati dalle auto in divieto di sosta che sono state sanzionate.

Ai trasgressori arriverà la notifica a casa con i dettagli che specificano la tipologia di divieto di sosta, che sia doppia fila, vertice d’incrocio, strisce pedonali. È possibile visionare le foto sul portale del Comune inserendo i dati del verbale.

Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi; scattate due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo), queste vengono immortalate in temporeale sul tablet in dotazione della pattuglia.

Verificata l’irregolarità, si formalizza la contravvenzione, compilando il verbale per la successiva notifica al trasgressore.

I controlli notturni con street control continueranno nei prossimi giorni.