Vincita riscossa da estrazione di dicembre. Premiato pure l’esercente con 20mila euro

Una famiglia palermitana ha riscosso la vincita di 100.000 euro in seguito all’estrazione della Lotteria degli Scontrini avvenuta nel mese di dicembre dello scorso anno.

La lotteria, collegata al Piano Italia Cashless che incentiva l’uso della moneta elettronica e promuovere condotte fiscalmente corrette, ha premiato una scettica vincitrice, rimasta incredula alla ricezione della lettera raccomandata che ne annunciava la vincita, che si è resa conto di quanto avesse vinto solamente quando si è presentata presso l’ufficio Adm per la riscossione.

Con la vincita estinto mutuo e studi universitari al figlio

La fortunata signora ha pensato di utilizzare la somma non solo per estinguere anticipatamente il mutuo bancario acceso per l’acquisto della propria casa, ma anche per assicurare il mantenimento del figlio agli studi universitari.

La gioia incontenibile dell’intera famiglia è stata piacevolmente condivisa anche dai funzionari Adm che, nell’adempimento dei loro doveri d’ufficio, sono stati ben lieti di accreditare la cospicua somma vinta grazie a uno scontrino di 46 euro emesso per un acquisto effettuato presso un supermercato del capoluogo.

La fortunata estrazione premia anche l’esercente al quale spetteranno 20.000 euro.

A metà febbraio altre vincite

Non più tardi di un mese fa, Palermo venne baciata dalla fortuna sempre per la Lotteria degli scontrini. L’estrazione settimanale del 17 febbraio premiò il capoluogo siciliano con tre premi da 25mila euro che hanno premiato altrettanti giocatori.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle 23.59, della settimana precedente.

Come si partecipa

Gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro, pagati con gli strumenti elettronici presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La vincita di Catania proviene dalla prima estrazione del 2022. E’ la prima estrazione annuale che premia uno degli acquisti effettuati sino al prossimo 31 dicembre, assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria.

Premi sia per l’acquirente sia per l’esercente

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto. Le vincite sono comunicate tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-Pec). In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.