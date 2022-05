Vela, alla regata 25 imbarcazioni

Loup Alvar di Francesco Siuliana del Centro Velico Siciliano ha vinto la prima edizione della regata Regata la Rotta dei Florio. L’appuntamento è stato organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria, con la collaborazione della Lega Navale Italiana, Sezioni di Trapani e Palermo e dei Circoli velici riuniti di Palermo (Centro Velico, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, VelaClub, Yacht Club del Mediterraneo), sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Un evento centrale nell’anno delle celebrazioni per il 120° anniversario dalla fondazione del Club Lauria. Assegnato a Betsabea di Vincenzo Autolitano della Lega navale di Palermo il trofeo Matteo Miki Guccione, riservato alla categoria Gran Crociera.

Ieri la cerimonia a Villa Lauria, introdotta dal direttore sportivo del Club Lauria Fabrizio Griffo, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. “Questo è un anno in cui si riparte al cento per cento – ha detto il presidente Ettorre –. È molto importante che un club prestigioso come il Club Canottieri Roggero di Lauria abbia messo in piedi questo evento. Ritengo sia davvero un bel messaggio festeggiare i 120 anni con una regata come La Rotta dei Florio”.

Alla regata 25 imbarcazioni

Una regata ha visto scendere in acqua 25 imbarcazioni, una decina i circoli siciliani che hanno preso parte all’evento. Oltre duecento i velisti che si sono confrontati in una competizione che segna l’inizio di un nuovo appuntamento per l’altura nel Mediterraneo.

A consegnare i premi anche il presidente della VII zona della Fiv, Francesco Zappulla. “La settima zona ha colto in pieno il momento della rinascita e del recupero di ciò che il Covid ci ha sottratto – ha affermato Zappulla -. In questo clima di ripartenza l’iniziativa del Club Lauria si sposa benissimo con quello che è il nostro volere crescere. La Rotta dei Florio ha avuto un riscontro notevolissimo tra i regatanti. È un inizio. E sono convinto che avrà un futuro splendido e che diventerà una nuova classica del Mediterraneo”.

“Un momento di sport, di passione, di amore per il mare – ha commentato il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria a margine della premiazione –. Avevamo pensato di cominciare in sordina in ciò che voleva essere l’inizio di una lunga serie di appuntamenti. Ma il riscontro immediato è stato notevole. Abbiamo raccolto lo spirito di quanto seminato da Ignazio Florio nel 1902 con la fondazione del nostro Club. Oggi raccogliamo i frutti con una regata che si conclude con una grande partecipazione di velisti, di imbarcazioni e di circoli. Il nostro Club è al servizio della vela, in tutte le sue componenti. E anche in questa occasione abbiamo portato avanti un’iniziativa con la massima professionalità, grazie ai soci del circolo, a un team organizzativo efficiente, a istituzioni e sponsor che ci hanno sostenuto”.

Una gara che ha restituito nuova linfa ed entusiasmo ai tanti appassionati velisti, come hanno sottolineato il race manager, Bruno Ampola e il direttore tecnico del Club Lauria Armando Udine.

Trofeo La Rotta dei Florio, la classifica

La classifica finale vede nella categoria crociera-regata, al primo posto sul podio Loup Alvar di Francesco Siculiana del Centro Velico Siciliano. Al secondo posto, Alboran 2 di Francesco D’Asaro del Vela club di Termini Imerese. Segue Joshua II di Salvatore Caradonna del Centro velico siciliano. Al quarto e al quinto posto le barche della Canottieri Palermo, Cochina di Piergiorgio Fabbri e Quattrogatti di Andrea Casini. Sesta la barca del Club Canottieri Roggero di Lauria, South Kensington di Massimo Licata. Per la categoria gran-crociera, a vincere è stata Betsabea di Vincenzo Autolitano della Lega Navale Italiana di Palermo. Al secondo posto, sempre per la Lni di Palermo, Starfly di Andrea Alaimo. Segue Shado di Antonino Adamo della Canottieri Palermo. Quarto posto per Yemanjà di Giuseppe Prestipino della Lega Navale di Sant’Agata di Militello, quinto per Grace di Fabrizio Ferrera del Club Isola del Vento.

Premiati anche i primi sulla linea di arrivo nel golfo di Mondello: Before the storm di Massimo Lentsch tra i crociera/regata e Starfly di Andrea Alaimo per i Gran crociera.