Prende il posto del dimissionario Claudio Fava

“Da oggi assumerò la carica di presidente della Commissione Antimafia, sostituendo l’onorevole Claudio Fava il quale ha rassegnato le proprie dimissioni per garbo istituzionale”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, onorevole Luisa Lantieri, a seguito delle dimissioni di Claudio Fava da presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

Lantieri “Onorata di assumere tale ruolo”

Prosegue Lantieri: “Sono onorata di assumere tale ruolo, per continuare nel solco del mio predecessore, il proficuo lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo di attività parlamentare. Ringrazio pertanto il presidente Fava per aver condotto con encomiabile compostezza, determinazione e serietà una Commissione tra le più articolate”.

La parlamentare conclude: “Mi piace ricordare qualche dato. Dall’inizio della Legislatura la Commissione si è riunita 300 volte, collezionando oltre 600 audizioni. Di recente sono state approvate 2 importanti relazioni, quella sull’Azienda dei Trasporti Siciliana – che ha permesso alla Procura di Palermo di avviare un’indagine – e quella relativa agli incendi boschivi, che nell’estate del 2021 hanno martoriato il territorio siciliano. Con la stessa determinazione del mio predecessore, guiderò i lavori in Commissione, la quale si è sempre distinta per la compattezza dei suoi componenti, mostrando di essere un valore aggiunto”.

L’addio di Fava

L’addio di Fava arriva dopo l’approvazione delle ultime due relazioni dell’antimafia: quella dell’Azienda trasporti siciliana, finita in una inchiesta della Procura di Palermo, e sugli incendi che hanno devastato la Sicilia l’anno scorso. Fava sarà impegnato nelle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana.

“Soddisfatto lavoro commissione”

“Mi considero soddisfatto del lavoro della commissione – ha detto – Questo lavoro non si sarebbe potuto effettuare se non si fossero realizzate alcune condizioni, tra cui il clima di assoluta responsabilità di tutti i commissari su temi scottanti”.

“Lascio per questione di opportunità”

Claudio Fava ha spiegato “Lascio per una questione di opportunità e di rispetto istituzionale, essendo io come è noto impegnato nelle primarie della coalizione progressista”.