“Non solo ombre sul centro storico, ma anche tante luci e speranza. Questo il significato che vogliamo dare alle luminarie in queste sere accese in onore di Santa Rosalia. Il Cassaro, la via più storica della nostra città, spesso abbandonata e poco decorosa tornerà nuovamente in primo piano in occasione del Festino, ma vorremmo che in primo piano rimanesse anche per le successive settimane e mesi”. Lo scrivono in una nota Doriana Ribaudo Vice Presidente Fipe-Palermo, Gaetano Romerez responsabile centro storico Fipe-Palermo, Danilo Sciarrino Presidente Cassaro d’amare e Consigliere Regionale Assoimpresa e Giovanna Analdi Presidente Cassaro Alto.

La voce dei commercianti

Oltre alla normalità, come ordine, pulizia, sicurezza, decoro, reale pedonalizzazione, richieste scontate e quotidiane da parte di tutti i commercianti, chiediamo che queste luci, bellissime, rimangano accese sino all’8 settembre per ridare la dignità che merita a questa via e per rafforzarne la sua importante identità e storia. Per tanto tempo abbiamo distinto il Cassaro Alto, dal Cassaro Basso e nel mezzo il cosiddetto Cassaro morto, che tale però non è più”.

È un’unica voce quella dei commercianti di via Vittorio Emanuele, dalla Cattedrale a Piazza Marina, che chiede attenzione e non soltanto in occasione del Festino di Santa Rosalia. Un ottimo segnale sarebbe quello di lasciare le luminarie accese in occasione del 400esimo anniversario della nostra Santa sino a settembre” concludono.

L’ordinanza in centro storico per il festino

Scatta l’Ordinanza del Comune prevede l’inversione del senso di marcia di via Generale Cadorna e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in numerose vie del centro storico. Queste misure si aggiungono a quelle già previste da una precedente ordinanza per consentire lo svolgimento del Festino. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione.

Strade interessate dal divieto di sosta

Il divieto di sosta vige in: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell’Università, via G. D’Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza.S. Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita S. Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

