Sarà un inizio di settimana piacevole per tutti gli appassionati di automobili in Sicilia. Lunedi 22 ottobre sarà infatti presentato presso il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università di Palermo in Viale delle Scienze, il percorso del prossimo Giro di Sicilia che si terrà tra il 6 e il 9 giugno 2019.

Giorno 5 giugno, invece, ci sarà un’anteprima con gli autoveicoli storici impegnati nella scalata a Montepellegrino. La manifestazione è organizzata dal Veteran Car Club Panormus, club federato ASI più antico di Sicilia.

Anche quest’anno il Giro di Sicilia percorrerà un tragitto in senso orario e partirà da Palermo. Le seguenti tappe avranno avranno come punto cardine le città di Catania, Enna e Mazara del Vallo. Il tour si concluderà proprio nel capoluogo siciliano tra le strade di Mondello.

Secondo le stime degli organizzatori, sono previsti circa 250 partecipanti. Anche per questa edizione, diverse le iniziative: in primis la sopracitata “Monte Pellegrino Revival”, dopodichè ci sarà un memorial a Castellana Sicula in ricordo di Antonio Pucci, vincitore della Targa Florio 1964 insieme all’inglese Colin Davis. Il secondo memorial che si terrà nel corso dell’evento avrà luogo a Nicosia e sarà un tributo al Barone La Motta.

