C’è attesa per l’esordio casalingo del Volley Terrasini che sabato pomeriggio alle ore 17:00 ospiterà le avversarie del Allianceinsay Battipaglia presso la struttura tensostatica di via Partinico. Le siciliane hanno iniziato la stagione con un passo falso: sconfitta per 3 set a 0 contro il Sifi Kondor Catania.

Stessa sorte è toccata alle ragazze campane, annche loro dunque dovranno riscattare un esordio tutt’altro che positivo. Le ragazze di mister D’Accardi da sabato, però, potranno contare su un acquisto di lusso per la categoria: la palleggiatrice Carlotta Caruso che a 28 anni ha deciso di sposare il progetto del Volley Terrasini.

Il presidente della società siciliana Tony Mancino ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori: “Sabato avremo bisogno anche dei nostri tifosi per ottenere la prima vittoria stagionale, nonostante abbiamo una squadra ricca di giovani”.

