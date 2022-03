Grave perdita a Palermo

Lutto a Palermo per la morte di Nino Reginella, cuoco che è da sempre ritenuto uno dei padri della ristorazione di Palermo. Reginella si è spento a 76 anni e da tempo soffriva di problemi polmonari. Un professionista apprezzato che aveva anche insegnato Sala alla scuola alberghiera Borsellino.

Esponente di spicco della cucina palermitana

Era un esponente di rilievo dell’Amira, l’Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, di cui era fiduciario per Palermo. Nino Reginella per lungo tempo aveva gestito il Friend’s Bar di via Brunelleschi. Poi aveva lasciato il locale continuando però la attività di divulgazione soprattutto indirizzata ai giovani. “Mi ha insegnato tutto e mi è stato sempre vicino anche nel lavoro – dice il figlio, Salvo Reginella -. Ci mancherà”.

Il ricordo dei colleghi

“Credeva molto nelle nuove generazioni – ricorda Carlo Hassan, maitre dello storico Charleston di Mondello e presidente nazionale dell’Amira -. Con lui ho condiviso 30 anni di lavoro e di amicizia. Abbiamo realizzato tante manifestazioni insieme, gli piaceva molto lavorare alla lampada e si esibiva in giro per la Sicilia ma anche nel resto d’Italia e all’estero. Ci sentivamo ancora molto spesso, negli ultimi giorni parlavo con la moglie, lui aveva difficoltà”.

Tanti i messaggi sui social

“Con grande dolore I.M.A.H.R Italia e la Delegazione di Palermo in particolare, Il Presidente Nazionale Francesco Vaccarella, Il Delegato Angelo Serio esprimiamo il grande dolore per la scomparsa di Antonino Reginella

La triste notizia ci ha colpito tantissimo. L’amicizia e la stima al Gran Maestro AMIRA porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Reginella,colpita da questo grave lutto”. “Peccato che il tempo scorre troppo in fretta caro Maestro. Si è sempre distinto per eleganza cortesia e professionalità. Una grande perdita siamo vicini in questo momento di grave lutto per la sua famiglia”.

I funerali di Nino Reginella si terranno oggi, martedì 15 marzo, alle 14.30 nella chiesa Mater Dei di Cruillas.