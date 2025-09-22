Lutto in casa Schifani. E’ morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Uno stimato professore di Elettronica

Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo.