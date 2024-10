Dal 18 al 20 ottobre

La varietà delle paste locali siciliane

Il talk di apertura: pasta tra innovazione e tradizione

Cooking show con chef d’eccezione

Un’opportunità per i più piccoli e gli appassionati di illustrazione

Ingresso gratuito e programma

Facebook : Macaria

: Macaria Instagram: Macaria_Festival

si prepara ad accogliere la quinta edizione di, un viaggio tra le eccellenze della tradizione della pastificazione siciliana in tutte le sue sfaccettature. Dal, il lungomaree il piazzale del Mediterraneo di Terrasini si trasformeranno in un vivace palcoscenico dove la, fiore all’occhiello dell’artigianato gastronomico dell’isola, incontreràIl festival metterà in mostra la varietà di: dai formati classici come, fino a quelli storici che caratterizzano le aree di produzione dell’isola, come la, lae i, tipici del periodo di. Un’area espositiva sarà dedicata alla vendita e all’esplorazione della pasta secca nei suoi vari formati, con la presenza dipronti a raccontare la storia della trasformazione del grano duro siciliano in prodotto finale.Un momento di rilievo sarà il, a cura dell’, che darà il via al Festival e affronterà il tema della pasta, tra. Parteciperanno il, l’, ile l’Il programma del festival vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui, vincitore di, e lo chef stellato, rinomato per il suo ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini. I due chef si esibiranno inprenotabili sui canali social ufficiali di Macaria. Tra gli ospiti speciali anche, fondatore di, che sabato 19 discuterà dell’dei prodotti gastronomici siciliani con, giornalista americana di fama internazionale.Il festival non dimentica i più piccoli, offrendodedicati alla pasta, guidati dae dain collaborazione con. Domenica 20 ottobre, ci sarà un talk cona cura di, moderato dal giornalista e scrittore. Parteciperanno illustratori e fumettisti di fama come, insieme a, esperto di marketing e social media.L’ingresso all’e ai(per un numero limitato di 70 ospiti) sarà gratuito.si svolgerà dalle 18:00 alle 24:00 nei tre giorni del festival, tra gusto, convivialità e musica. L’evento è organizzato dae dall’, con il supporto del, dell’, e dell’sarà media partner ufficiale. Macaria 2024 è un omaggio alla tradizione dellae a chi, con passione e dedizione, mantiene viva questa eredità culturale. Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato, consultare i canali social ufficiali del Festival: