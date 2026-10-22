Due serate danzanti abusive sono state interrotte dalla polizia nella zona di piazza Sant’Anna, nel centro storico di Palermo. Gli agenti hanno eseguito il sequestro preventivo di due locali ed effettuato diverse denunce nell’ambito dei controlli dedicati al contrasto della mala movida, condotti insieme ai vigili del fuoco.

Nel primo caso, la polizia ha accertato che un pub era privo sia dell’agibilità sia delle autorizzazioni necessarie per i pubblici spettacoli. All’interno della struttura è stata riscontrata la presenza di clienti in numero superiore ai limiti di capienza consentiti. Il titolare dell’attività è stato denunciato. La medesima misura è scattata per i due dj presenti alla consolle, sorpresi a diffondere musica senza la prescritta abilitazione Siae.

Il secondo intervento ha riguardato una struttura poco distante, anch’essa posta sotto sequestro preventivo con la contestuale denuncia del gestore. Oltre alle irregolarità legate all’evento, il titolare è stato denunciato penalmente per occupazione abusiva di suolo pubblico: a fronte di una concessione per 18 metri quadrati, l’attività occupava una superficie di 96 metri quadrati.

Nel corso della medesima operazione, le verifiche si sono estese all’area di piazza Rivoluzione e alle strade adiacenti, zone interessate da recenti esposti e segnalazioni dei residenti per disturbo della quiete pubblica. Le forze dell’ordine hanno confermato che il piano di monitoraggio del territorio proseguirà nelle prossime settimane.