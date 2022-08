Diversi interventi dei vigili del fuoco

A Palermo arriva il maltempo e con esso i primi disagi per la cittadinanza. Un forte temporale di calore si è abbattuto sul capoluogo siciliano intorno alle sei di questa mattina. Mezzora di pioggia che ha causato diversi allagamenti fra le strade della città. Fra le zone più colpite le borgate marinare e l’area dello Zen. A causa della risalita d’acqua, il sottopasso di viale Lazio è rimasto chiuso al traffico.

Allagamenti a Palermo, torrente d’acqua allo Zen

Fatto che ha costretto agli straordinari le squadre dei vigili del fuoco. Fra le aree più colpite quella dello Zen 2. In cortile Trapani, cuore del quartiere della VII Circoscrizione, si è scatenato un vero e proprio torrente d’acqua che ha costretto i residenti a chiudersi in casa. Allagamenti registrati anche nella zona dello stadio e nell’area di Mondello. Il personale del 115 è intervenuto in particolare nell’area di viale dell’Olimpo, in via Lanza di Scalea e in via San Lorenzo dove, a causa dell’otturamento dei tombini, l’acqua è arrivata a diversi centimetri d’altezza.

Tante le auto rimaste in panne, con la relativa necessità di soccorrere gli automobilisti rimasti sorpresi dall’ondata di maltempo. A tal proposito, la polizia municipale ha disposto la chiusura del sottopasso di viale Lazio per motivi di sicurezza. Area solitamente soggetta ad allagamenti di severa entità e sulla quale sono stati posizionati dei rilevatori ad hoc da parte di Amap.

La Protezione Civile aveva dichiarato l’allerta gialla

Un’ondata di maltempo prevista nella giornata di ieri e sulla quale la protezione civile regionale aveva diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.