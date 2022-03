Dal pomeriggio odierno sono in arrivo venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un’allerta meteo della Protezione civile valida da oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domenica 27 marzo.

L’avviso numero 22085 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica allerta gialla nella parte orientale dalla Sicilia. Maggiori disagi, dunque, nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano ed Ennese.

Condizioni Meteo avverse

Dal pomeriggio/sera di oggi, sabato 26 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Temporali e mari agitati

In particolar modo vengono indicate precipitazioni da “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Previsti venti forti sud-orientali, con raffiche di burrasca specie sui settori costieri.

Mari: agitati il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia; molto mossi lo Ionio meridionale ed i restanti bacini occidentali.

Il quadro Meteo

Weekend all’insegna di un graduale incremento della copertura nuvolosa alta e stratiforme a partire dalla Sicilia per effetto di una circolazione depressionaria di matrice afro-mediterranea, foriera di deboli piogge a carattere sparso tra la serata di sabato 26 e la giornata di domenica 27 marzo sotto una sostenuta ventilazione di Scirocco.

Possibile l’arrivo di una nuova e più intensa perturbazione a metà settimana, con piogge e temporali che già nella giornata di giovedì 30 potrebbero investire Campania, Calabria e Sicilia.

Per domani 27 marzo

Cieli nuvolosi a tratti molto nuvolosi o coperti su tutte le nostre regioni meridionali; qualche pioggia al mattino potrà interessare la Sicilia sud-orientale, per poi estendersi verso la Calabria, Salernitano ed entroterra campano. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti in rotazione da Est.