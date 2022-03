Nuovo avviso della protezione civile regionale

Freddo, temporali, venti forti. Il maltempo torna in Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola già da oggi ed anche per la giornata di domani, 2 marzo. Lo rende noto la Protezione Civile Regionale che ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Tali indicazioni sono valide per le prossime 24-36 ore. Possibili disagi, dunque, su tutto il quadrante.

Temporali

Nel bollettino 22060 le precipitazioni vengono indicate: Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori settentrionali e orientali, con quantitativi cumulati deboli; isolate sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate attorno ai 400-600 metri

Cala la quota neve, prevista dai 400-600 metri con apporti al suolo deboli, fino a localmente moderati alle quote superiori.

Mari e venti

Venti localmente forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, fino ad agitato quest’ultimo al largo.

Quadro meteo per mercoledì 2 marzo, previsto miglioramento

Fase fredda con nevicate fino a quote collinari, meglio tra mercoledì e giovedì. Un impulso freddo raggiunge nel primo giorno della primavera meteorologica le regioni meridionali portando instabilità su interne campane, Calabria e Sicilia con piogge sparse e nevicate a quote collinari.

Meglio mercoledì e in parte anche giovedì, quando una nuova depressione si avvicinerà da Ovest portando un aumento della nuvolosità e locale instabilità poi venerdì. Instabile, a tratti perturbato, infine, nel weekend, specie tra Sicilia e Calabria, a fasi intermittenti anche in Campania. Temperature in rialzo nei prossimi giorni ma in nuovo calo nel weekend.

Nell’isola, inoltre, previsti forti venti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, sui settori occidentali e meridionali. Mari, molto mosso, fino ad agitato al largo, lo Ionio; molto mossi lo Stretto di Sicilia e inizialmente il Tirreno meridionale

Temperature fredde

Rimane il freddo in tutte le località siciliane. Temperature comprese tra i 3 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 7 a Caltanissetta, 14 a Catania, 3 ad Enna, 12 a Messina, 11 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 11 a Trapani.