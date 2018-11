E’ la Sicilia centrale quella colpita dalla maggior parte dei disagi dovuti al maltempo nella giornata di oggi. Nonostante l’allerta rossa riguardasse soprattutto Palermo e Trapani, i problemi si registrano nella viabilità e nella distribuzione idrica Nissena.

Chiuso a causa del maltempo il tunnel Sant’Elia che collega Caltanissetta a san Cataldo e all’autostrada. Il traffico viene deviato in centro città con notevoli disagi per gli automobilisti locali e in transito.

A causa di un’elevata torbidità dell’acqua in ingresso al potabilizzatore del Fanaco, il gestore Caltaqua ha sospeso la fornitura in undici comuni: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Delia, Sommatino e Serradifalco. La causa è nelle abbondanti piogge degli ultimi giorni, spiega Siciliacque.

Si fa la conta dei danni, invece, in tutte le altre aree con strade franate, viabilità ripristinata ma con grandi difficoltà nel Palermitano e nell’Agrigentino. Danni consistenti anche all’agricoltura visto che non si potrà fare la semina cerialicola a causa degli allagamenti ed il periodo utile potrebbe passare facendo saltare una intera stagione.

Anche se la pioggia è diminuita consistentemente l’allerta meteo permane fino alla mezzanotte