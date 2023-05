Treni cancellati, caos traffico in città, allagamenti e disagi anche in aeroporto dove i passeggeri dei voli che non hanno assegnati cancelli di sbarco dotati di ponti mobili sono costretto a scendere dal velivolo sotto la pioggia.

Succede a Palermo e in tutta la Sicilia occidentale colpita da una ondata di maltempo per effetto della quale piove ininterrottamente orami da oltre 12 ore.

Corse dei treni cancellate

A causa dell’allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Alcune sono state sostituite dai bus. Sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento Trenitalia ha cancellato cinque corse e ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento non è partito il treno da Castelvetrano a Terrasini-Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano. Cancellata anche la corsa da Terrasini-Cinisi a Trapani.

Traffico bloccato

In città il traffico è difficile per effetto die molti allagamenti che si registrano a Nord a sud del perimetro cittadino. Interrotte le corse degli autobus in direzione Partanna Mondello. Ritardi consistenti anche in centro città. Nonostante le scuole chiuse il traffico non sembra diminuito in centro in questo lunedì di pioggia. Tengono i sistemi di controllo dei sottopassi della circonvallazione che restano i sorvegliati speciali di questa giornata. Ad aiutare è il fatto che la pioggia è consistente e costante ma non si sono verificate piogge intense, le così dette bombe d’acqua, che in passato hanno mostrato tutti i limiti del sistema fognario cittadino.

Disagi in aeroporto

Disagi anche all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La pioggia senza soluzione di continuità ha costretto a far scendere i passeggeri dei voli che non hanno assegnati cancelli di sbarco dotati di ponti mobili pur sotto la pioggia. Passeggeri ‘colati’ e inferociti nel sia pur breve percorso dal velivolo all’aerostazione.

