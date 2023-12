Deviato il percorso di bus e mezzi pesanti

A Palermo parte l’ormai solita conta dei danni causata dal maltempo. Le piogge che hanno colpito nelle ultime ventiquattro ore il capoluogo siciliano hanno generato diversi problemi. Ciò non tanto sotto il profilo degli allagamenti, quanto sotto l’aspetto della viabilità. Fra le aree più colpite c’è quella via Pitrè, in IV Circoscrizione. Così come comunicato dal consigliere comunale di Lavoriamo Per Palermo Antonino Abbate, l’asfalto della nota strada che interconnette l’area di Baida-Boccadifalco con viale Regione Siciliana ha subito diversi danni a causa dell’azione delle acque meteoriche.

Frattura nell’asfalto fra via Pitrè e piazza Pietro Micca







Colpito in particolare il tratto di via Pitrè posto nei pressi di piazza Pietro Micca, dove una rilevante porzione di asfalto si è letteralmente sgretolata a causa del passaggio dei mezzi sulla sede stradale. Il fatto è avvenuto questa notte e si è verificato in particolare nei pressi di un pozzetto posto fra le due carreggiate di via Pitrè. Sul posto è giunta una volante della polizia municipale, i cui agenti hanno provveduto a gestire il traffico durante le ore più concitate della mattinata. Informate immediatamente le autorità competenti. La riparazione della frattura sull’asfalto dovrebbe avvenire entro e non oltre lunedì mattina. Fino ad allora, chiaramente, si potrebbero verificare alcuni disagi alla viabilità, in particolare di camion ed autobus.

Così come comunicato dall’esponente di Lavoriamo Per Palermo, le linee Amat che transitano su via Pitrè hanno dovuto cambiare temporaneamente percorso, deviando il proprio tragitto verso via Maddallena, per poi immettersi in corso Calatafami. Limitazione che ha riguardato anche i mezzi pesanti, che hanno dovuto aggirare il problema spostandosi su altre arterie stradali. Sulla questione, il consigliere Antonino Abbatte e l’esponente della III Circoscrizione Antonino Minnone dichiarano: “Invito i cittadini residenti ad attenersi a quanto comunicato e garantisco che tempestivamente sarà risolto il disagio”.