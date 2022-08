Maltempo a Palermo, automobilisti costretti a fare lo slalom tra i rifiuti (VIDEO)

Pietro Minardi di

24/08/2022

Automobilisti costretti a fare lo slalom per schivare sacchi di rifiuti finiti in strada a causa degli allagamenti. Succede anche questo a Palermo nelle giornate di pioggia. Nello specifico, il fatto è avvenuto in via Nicoletti, strada ormia nota alle cronache per i continui abbandoni di spazzatura in zona. Un’area, quella di Tommaso Natale, nella quale è perfino presente un centro comunale di raccolta.

Nemmeno ciò, purtroppo, ha scoraggiato gli incivili, con le conseguenze raccontate sopra. Uno scenario immortalato questa mattina da un’automobilista che si trovava a transitare in zona. Anche se questa parola appare un po’ grossa, alla luce del fatto che la signora ha dovuto spostarsi perfino nella corsia opposta per cercare di proseguire il suo cammino.

Allagamenti a Palermo, torrente d’acqua allo Zen

Un’ondata di maltempo che, per quanto breve, non ha lesinato danni al capoluogo siciliano. Fatto che ha costretto agli straordinari le squadre dei vigili del fuoco. Fra le aree più colpite quella dello Zen 2. In cortile Trapani, cuore del quartiere della VII Circoscrizione, si è scatenato un vero e proprio torrente d’acqua che ha costretto i residenti a chiudersi in casa. Allagamenti registrati anche nella zona dello stadio e nell’area di Mondello. Il personale del 115 è intervenuto in particolare nell’area di viale dell’Olimpo, in via Lanza di Scalea e in via San Lorenzo dove, a causa dell’otturamento dei tombini, l’acqua è arrivata a diversi centimetri d’altezza.

Tante le auto rimaste in panne, con la relativa necessità di soccorrere gli automobilisti rimasti sorpresi dall’ondata di maltempo. A tal proposito, la polizia municipale ha dovuto disporre anche la chiusura del sottopasso di viale Lazio per motivi di sicurezza. Area solitamente soggetta ad allagamenti di severa entità e sulla quale sono stati posizionati dei rilevatori ad hoc da parte di Amap.