Disagi anche in provincia da Isola a Capaci e nella zona di Bagheria

Il maltempo sta imperversando a Palermo e in provincia. Decine di alberi sono finiti per strada e cornicioni pericolanti finiti sui marciapiedi. Al momento non si sarebbero feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti tra gli altri alla circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su Viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile.

Disagi anche in provincia nei comuni della fascia costiera da Isola a Capaci e nella zona di Bagheria. Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino.

Maltempo: a Ribera tetto divelto dal vento finisce su 2 auto

Il forte vento che oggi pomeriggio soffiava nella zona di Ribera (Agrigento) ha divelto un tetto coibentato di un edificio industriale situato in via Roma. Dopo un volo di diversi metri, la copertura, di dimensioni piuttosto ampie, si è schiantata su due auto in sosta in corso Umberto, in pieno centro abitato. In una delle vetture in quel momento c’erano due persone, prontamente soccorse dai passanti e aiutate a scendere dall’auto. Non hanno subito ferite. La strada è stata chiusa al transito veicolare. I vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di rimozione della copertura.

Aerei dirottati a Catania e Bari

Sono quattro i voli dirottati dallo scalo di Palermo a causa del forte vento che si è abbattuto nella zona di Punta Raisi anche con punte di 100 chilometri orari. Oltre ai due di questa mattina da Cuneo e Bergamo dirottati a Catania durante la giornata sono stati altri due voli uno da Londra della Ryanair anche questo dirottato a Catania e un secondo da Milano Malpensa che in un primo momento è stato dirottato a Bari ma che non appena le condizioni lo consentiranno atterrerà a Palermo con i passeggeri.

A causa del maltempo e del forte vento si sono registrati anche ritardi nelle partenze e negli arrivi.

Allerta gialla in Sicilia

L’avviso della protezione civile regionale di ieri, il numero 23019, indica l’allerta gialla in tre province della regione, ovvero nel Palermitano, Trapanese ed Agrigentino.

Condizioni Meteo avverse

In particolare – si legge nel bollettino 23019 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Le precipitazioni

Le precipitazioni vengono indicate “Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte e zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici centro-occidentali”.

“Isole Eolie: cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere temporalesco in serata”.

Mari agitati, venti forti di burrasca

Questa invece la situazione dei mari: “Da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, temporaneamente grossi al largo; da molto mosso ad agitato lo Ionio”.

Venti: “Da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi”.