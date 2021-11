Intervento di protezione civile e vigili del fuoco

Da Sciacca a Favara, da Menfi a Mazara del Vallo

Danni e interventi di soccorso fra l’Agrigentino e il Trapanese

Un muro è crollato a Sciacca di sostegno di circa 4 metri e mezzo a ridosso di un palazzo di 7 piani. La protezione civile regionale fa sapere che sono in corso le operazioni di evacuazione degli abitanti sia del palazzo direttamente interessato dal crollo, sia della palazzina a monte.

E’ presente anche l’ufficio tecnico del Comune, vigili del fuoco. Alcune auto sono rimaste coinvolte nel crollo.

Coinvolto tutto l’Agrigentino nell’ondata di maltempo

A Favara (Ag) è volata in strada la copertura abitazione disabitata, operai comunali sono intervenuti per liberare la sede stradale. Enel intervenuta per un palo della luce pericolante. si stanno verificando le coperture di altre due abitazioni. Piove intensamente

Situazione gravissima nella zona tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e la zona del corleonese. Numerose le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati per soccorrere gli automobilisti rimasti in trappola. A Sciacca come si vede nella foto due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in fiume.

Gli interventi con i canotti dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco con il canotto sono intervenuti a Menfi nella zona del Lido dei Fiori per salvare residenti bloccati in casa e nelle villette. Due anziani sono stati salvati nella loro abitazione invasa dall’acqua. Complessivamente sono stati salvati 22 nuclei familiari. Le strade sono state martoriate. Detriti e fango le hanno invase un po’ ovunque come ad esempio sulla statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi. Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberarle dall’acqua. Tantissimi detriti e fango nelle provinciali nel centro della Sicilia. Anche a Sambuca di Sicilia tantissimi gli interventi come a Favara e Campobello di Mazzara.