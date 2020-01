Funerali e sepoltura grazie a tanti palermitani

Una famiglia spezzata a Palermo. Muore Rosalia Nuara durante il parto, i medici della clinica Triolo Zancla salvano il piccolo Matthias che dopo poche ore però si arrende e muore anche lui.

Domani alle 11 saranno celebrati i funerali presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Noce a Palermo.

In tanti si sono mobilitati per consentire a mamma e figlio un funerale e una degna sepoltura.

A farsi promotore dell’iniziativa l’impresa funebre di Francesco Nunzio Trinca.

“Siamo riusciti ad organizzare il funerale per la giovane mamma e il figlio – dice Nunzio Trinca – In tanti hanno aderito e sarà possibile celebrare il funerale. Noi abbiamo omaggiato tutto il servizio funebre: bara, carro funebre e quanto da noi dovuto. Si ringrazia il personale dell’Ospedale Policlinico, l’amministrazione comunale dei servizi cimiteriali, dirigente e funzionari per la loro collaborazione”.

Grazie alla sensibilità di molti si sono riusciti a raccogliere i soldi per l’acquisto delle sepolture.