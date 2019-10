Poche carrozze e saltano le corse

Viaggiare in tram a Palermo si può trasformare in un’odissea a causa della mancanza di vetture e monta la protesta tra i pendolari. Un problema che interessa soprattutto le corse del mattino.

A denunciare i disservizi patiti da numerosi utenti del tram è il Giornale di Sicilia. “Sono rientrata a Palermo dopo alcuni mesi di assenza e trovo ancora le linee del tram mancanti di una carrozza. Così per questo motivo vengono spesso saltate delle corse”. Corse soppresse e orari non rispettati sembrano essere i disagi più chiacchierati dagli utenti.

L’Amat dunque in crisi di personale risulta deficitaria anche di vetture tanto che sono diversi gli utilizzatori del tram che lamentano il salto di alcune corse. Così sono costretti ad attendere tempi biblici prima di poter arrivare a destinazione o a scegliere un mezzo alternativo. Una problematica che va controcorrente all’obbiettivo dichiarato dalla giunta municipale ovvero quello di puntare sulla mobilità sostenibile e di convincere i palermitani ad utilizzare i mezzi pubblici.

Intanto la società partecipata vuole correre ai ripari almeno per quanto riguarda la carenza di personale. Si è chiusa, infatti, la prima fase del concorso per l’assunzione di 100 autisti all’Amat. Una selezione alla quale hanno risposto in pochi viste le aspettative iniziali. Solo in 1000 hanno deciso di fare domanda per partecipare al concorso.