Domani oltre 100 piazze siciliane per dire no alla manovra delle tasse e delle bugie e contro il governo gialloverde che colpisce il Sud.

Il Pd Sicilia, con il segretario regionale Davide Faraone, chiama i siciliani ad una mobilitazione straordinaria. Nei nove capoluoghi siciliani i dem siciliani si ritroveranno: a Palermo in via Magliocco dalle 10 alle 19, a Catania in Piazza Stesicoro, a Messina in Piazza Cairoli, a Trapani in piazza Saturno, a Caltanissetta in piazza Falcone, a Siracusa in Largo XXV Luglio, a Ragusa al mercato, a Enna in piazza Vittorio Emanuele e ad Enna (bassa) in piazza Antonello da Messina. I banchetti e i gazebo saranno presenti in altre 100 piazze siciliane