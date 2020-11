Comune Palermo

Gli spettacoli in programmazione per le festività natalizie e di fine 2020 in città dovranno essere diffusi in modalità streaming. Lo ha deciso l’assessore alle Culture, Mario Zito che ha firmato un atto di integrazione all’avviso pubblico dello scorso 28 ottobre.

La decisione è stata presa a seguito dell’ultimo Dcpm che detta limitazioni e prescrizioni dovute all’emergenza pandemica in corso e che vieta la possibilità di eventi e spettacoli dal vivo in presenza di pubblico al fine del contenimento della circolazione e dei contatti tra le persone.

Per questo motivo il termine di scadenza dell’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie e di fine anno 2020 è stato prorogato alle 24 del prossimo 22 novembre.

Coloro che hanno già inviato la proposta dovranno provvedere, sempre pena l’esclusione, ad integrare la stessa riguardo la modalità streaming secondo quanto previsto nel presente avviso, inserendo nell’oggetto della PEC “INTEGRAZIONE Avviso Natale 2020”. Permango gli stessi contenuti e modalità dell’avviso pubblicato il 28 ottobre.

In particolare, verranno predisposte otto graduatorie, una per ciascuna Circoscrizione, con i progetti ammessi dall’Amministrazione Comunale e qualora fossero disponibili maggiori risorse finanziarie si procederà allo scorrimento delle graduatorie privilegiando dapprima le iniziative valutate positivamente con il punteggio più alto, in caso di parità di punteggio si privilegerà la proposta pervenuta per prima.

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori culturali, formalmente costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente avviso (enti, istituzioni, associazioni e organismi di promozione culturale in genere) che dimostrino di trovarsi in corso di attività. Ciascuna associazione potrà proporre un solo progetto